Можно ли было избежать СВО?

Это не умалчивается, это яростно отрицается на украине. Не знаю, насколько велик процент тех, кто разделяет это мнение, но они говорят, что Донбасс вовсе не восставал, а на территорию зашли диверсионные группы со Стрелковым во главе, которые стали ударным ядром мятежа. А когда пролилась кровь, уже останавливаться было нельзя. Я думаю, это отговорки, которые, как всегда, придумали идеологи для того, чтобы хоть как-то логически объяснить, почему одна часть народа бомбит другую, и почему это хорошо. Расчеловечивание, "мы - не они", и тому подобная мерзость. Отделение одной части народа от другой, повязывание кровью, объявление тех "нелюдьми", и разрешение применение к ним методов, которые "к людям" неприменимы. Вот все стадии превращения украинцев в "хохлов" и "тупого, нерассуждающего врага"

В

Воробей

Думаю, это "яростное отрицание" фактически можно развернуть в следующую идею: "Да, были русскоговорящие, которых власть вполне могла принудить и запугать при помощи западынских "чёрных бригад", если бы "группы со Стрелковым" не вмешались." То есть, свидомиты считают, что они были в своём праве принудить тех, кто имел русскую культуру, покорится, подвергаясь принудительному украинизированию. И считают, что это был вопрос чисто внутренний. В принципе, с этим можно было бы и согласиться, пусть и нехотя. Однако, в то же время Украина в результате переворота 2014 стала определённо уж совсем откровенно превращаться в антироссию. В частности и в части устройства базы США в Крыму. Что вынудило РФ рассматривать это как дело внешней политики, которое затрагивало кровные её интересы. Ну, и третьим уровнем было то, что РФ уже с 2007 года позиционировала себя категорически несогласной с политикой США, и Запада в целом, направленной на развал и последующее разграбление РФ. А потому, схватки между ними и РФ было не миновать. И прокси война - традиционный приём Запада против России. Особенно, современной РФ с её ядерным щитом. Потому, все эти три уровня стали причиной начала СВО. Но, свидомиты всё это игнорируют. И фокусируются на том, что Украина просто избрала свой курс. Чему зловредная Россия пытается помешать. И уж точно, свидомиты не считают, что они являются "боевым хомячком" Запада, на деле выполняющим задание хозяев. Они считают, что Запад так активно их вооружает и финансирует из исключительно альтруистических соображений. Чему, думаю, способствует в целом инфантильно-эгоцентрическая ориентация украинцев, считающих себя такими просто раззамечательными - "пупом Земли", что им все приличные люди не могут не захотеть помогать.