Сценарий украинской драмы был написан не нами В феврале 2022 года случилось то, что ещё пару лет назад большинству жителей двух бывших союзных республик казалось просто немыслимым — начался жёсткий вооружённый конфликт между Россией и Украиной.
Можно ли было избежать СВО?
Комментарии
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Семен Демин
Пятую колонну, в том числе и в армии, не удалось подавить до сих пор - методы не те. Оставаясь в рамках действующих ныне в РФ законов, невозможно ни подавить пятую колонну, ни искоренить коррупцию.
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10 час.
Юлия Белова
Это не умалчивается, это яростно отрицается на украине. Не знаю, насколько велик процент тех, кто разделяет это мнение, но они говорят, что Донбасс вовсе не восставал, а на территорию зашли диверсионные группы со Стрелковым во главе, которые стали ударным ядром мятежа. А когда пролилась кровь, уже останавливаться было нельзя. Я думаю, это отговорки, которые, как всегда, придумали идеологи для того, чтобы хоть как-то логически объяснить, почему одна часть народа бомбит другую, и почему это хорошо. Расчеловечивание, "мы - не они", и тому подобная мерзость. Отделение одной части народа от другой, повязывание кровью, объявление тех "нелюдьми", и разрешение применение к ним методов, которые "к людям" неприменимы. Вот все стадии превращения украинцев в "хохлов" и "тупого, нерассуждающего врага"
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10 час.
В
Воробей
Думаю, это "яростное отрицание" фактически можно развернуть в следующую идею: "Да, были русскоговорящие, которых власть вполне могла принудить и запугать при помощи западынских "чёрных бригад", если бы "группы со Стрелковым" не вмешались." То есть, свидомиты считают, что они были в своём праве принудить тех, кто имел русскую культуру, покорится, подвергаясь принудительному украинизированию. И считают, что это был вопрос чисто внутренний. В принципе, с этим можно было бы и согласиться, пусть и нехотя. Однако, в то же время Украина в результате переворота 2014 стала определённо уж совсем откровенно превращаться в антироссию. В частности и в части устройства базы США в Крыму. Что вынудило РФ рассматривать это как дело внешней политики, которое затрагивало кровные её интересы. Ну, и третьим уровнем было то, что РФ уже с 2007 года позиционировала себя категорически несогласной с политикой США, и Запада в целом, направленной на развал и последующее разграбление РФ. А потому, схватки между ними и РФ было не миновать. И прокси война - традиционный приём Запада против России. Особенно, современной РФ с её ядерным щитом. Потому, все эти три уровня стали причиной начала СВО. Но, свидомиты всё это игнорируют. И фокусируются на том, что Украина просто избрала свой курс. Чему зловредная Россия пытается помешать. И уж точно, свидомиты не считают, что они являются "боевым хомячком" Запада, на деле выполняющим задание хозяев. Они считают, что Запад так активно их вооружает и финансирует из исключительно альтруистических соображений. Чему, думаю, способствует в целом инфантильно-эгоцентрическая ориентация украинцев, считающих себя такими просто раззамечательными - "пупом Земли", что им все приличные люди не могут не захотеть помогать.
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8 час.
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