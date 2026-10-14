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Пронедра

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Дизель в США продолжает дорожать — и это несмотря на налоговые льготы и снятие

Дизель в США продолжает дорожать — и это несмотря на налоговые льготы и снятие санкций с российского топлива Фьючерсы прибавили 2,1% и достигли $4,82 за галлон.

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