Бородина заявила, что разрешает дочери-подростку тратить деньги без ограничений

Телеведущая Ксения Бородина ответила в соцсетях на вопрос подписчика, как дети тратят ее деньги. Знаменитость отметила, что доверяет своей старшей дочери и не ставит лимитов на операции по банковской карте.
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