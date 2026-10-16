Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, заявил о возможных новых инициативах между Россией и США. 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки 300 тыс.
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