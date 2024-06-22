Посол в Пхеньяне: РФ и КНДР начали работу по реализации договора о партнерстве

Россия и Северная Корея уже приступили к работе по реализации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного главами двух государств 19 июня во время визита в Пхеньян президента РФ Владимира Путина.
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