ВТБ повысил ставки по вкладам до 20%

ВТБ повысил ставки по долгосрочным вкладам до 20%, не дожидаясь заседания ЦБ по ключевой ставке. Кроме того, банк решил увеличить базовую ставку по депозитам на три и шесть месяцев для текущих клиентов в среднем на 1,9 – 2,5 п.