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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ВТБ повысил ставки по вкладам до 20%

ВТБ повысил ставки по долгосрочным вкладам до 20%, не дожидаясь заседания ЦБ по ключевой ставке. Кроме того, банк решил увеличить базовую ставку по депозитам на три и шесть месяцев для текущих клиентов в среднем на 1,9 – 2,5 п.

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