Электрический кроссовер Evolute i-Joy резко подешевел: цена снижена на 1,2 млн рублей

Липецкий «Моторинвест», который в настоящее время выпускает методом крупноузловой сборки электромобили и гибриды под брендами Evolute и Voyah, переписал официальный прайс-лист на свой электрокроссовер Evolute i-Joy (во всех подробностях об ….
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