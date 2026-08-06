Does Latent Nuclear Deterrence Really Work?

In 2025, Matthew Fuhrmann wrote, “U.S. Allies and Adversaries Are Attempting Nuclear Deterrence Without Weapons – Will It Work?,” where he argued countries don’t always need to go as far as actually building nuclear weapons to reap the benefits of nuclear deterrence.
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