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warontherocks

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Does Latent Nuclear Deterrence Really Work?

Does Latent Nuclear Deterrence Really Work?

In 2025, Matthew Fuhrmann wrote, “U.S. Allies and Adversaries Are Attempting Nuclear Deterrence Without Weapons – Will It Work?,” where he argued countries don’t always need to go as far as actually building nuclear weapons to reap the benefits of nuclear deterrence.

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