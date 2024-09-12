В Архангельске продлили перекрытие улицы Выучейского и Ленинградского проспекта

Так, перекрытие движения по Ленинградскому в районе дома 251 (обе полосы в центр) продлевается до полуночи 16 сентябряВ пресс-службе администрации столицы Поморья уточнили, что для производства ремонтных работ продлевается и перекрытие двух полос движения на улице Выучейского в сторону площади Дружбы Народов от улицы Суфтина до полуночи 18 сентября.