«Сухой» выходит в атаку на хваленый американский F-35

Military Wath: на основе Су-57 Россия готовит первый в мире одномоторный истребитель шестого поколения Сергей Ищенко На фото: российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) 18+ special-promotion.
Military Wath: на основе Су-57 Россия готовит первый в мире одномоторный истребитель шестого поколения Сергей Ищенко На фото: российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) 18+ special-promotion.
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