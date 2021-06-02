БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир Сырников
    Для наведения порядка понятно, что нет политической воли, жаль конечно, что нет И.В.Сталина. При нём бы эти сторонни...Плевали мы на сан...
  • Юрий Седов
    Говорить о Зеленском возможно только ненормативной лексикой! Хоть и не лох, а сволочь!Зеленский официал...
  • Семенков Александр
    Что за бред. У нас при производстве товаров выбросов в атмосферу с гулькин хрен. И лесов (естественных лёгких Земли) ...Россия заплатит Е...

«Сухой» выходит в атаку на хваленый американский F-35

«Сухой» выходит в атаку на хваленый американский F-35

Military Wath: на основе Су-57 Россия готовит первый в мире одномоторный истребитель шестого поколения Сергей Ищенко На фото: российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) 18+ special-promotion.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх