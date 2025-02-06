#Сводка на утро 6 февраля 2025 года ▪ Ночью наши ударные БПЛА работали по целям в Киеве, Харькове, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях.
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#Сводка на утро 6 февраля 2025 года ▪ Ночью наши ударные БПЛА работали по целям в Киеве, Харькове, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях.
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