С большим интересом наблюдал за визитом Александра Григорьевича в Россию. Судя по всему, оба Президента готовятся к чему-то очень серьезному.
"Партия мира ослабла". Путин и Лукашенко приняли исторические решения
Комментарии
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Tania Еременко
Долой партию мира во главе с Абрамовичем!
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11 час.
Виталий Кирпиченко
Поменять бы местами на время президентов. и путин бы отдохнул. и Лукашенко бы на славу порезвился, глядишь, и что-то бы изменилось к лучшему.
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9 час.
Александр Печорин
Лукашенко может только постоять рядом с Путиным,все его решения это решения Президента РФ.
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8 час.
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