Ефимов: в ЮВАО реализуют 15 проектов комплексного развития территорий

В восьми районах ЮВАО реализуют пятнадцать проектов комплексного развития территорий. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, объекты будут возводиться на средства инвесторов, правообладателей земли и недвижимости.