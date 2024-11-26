Ефимов: в ЮВАО реализуют 15 проектов комплексного развития территорий

В восьми районах ЮВАО реализуют пятнадцать проектов комплексного развития территорий. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, объекты будут возводиться на средства инвесторов, правообладателей земли и недвижимости.
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