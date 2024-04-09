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В Беларуси рамках проверки боевой готовности военнообязанные произвели залпы из реактивных систем "Град"

В Беларуси рамках проверки боевой готовности военнообязанные произвели залпы из реактивных систем "Град"

В Беларуси продолжается испытание Вооруженных сил. В рамках проверки боевой готовности военнообязанные, призванные из запаса в 19-ую отдельную гвардейскую механизированную бригаду, произвели залпы из реактивных систем "Град".

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