В Беларуси рамках проверки боевой готовности военнообязанные произвели залпы из реактивных систем "Град"

В Беларуси продолжается испытание Вооруженных сил. В рамках проверки боевой готовности военнообязанные, призванные из запаса в 19-ую отдельную гвардейскую механизированную бригаду, произвели залпы из реактивных систем "Град".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии