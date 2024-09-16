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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Задоров: «Никогда не поставлю Кучерова выше Маккиннона. У Никиты есть Пойнт, делающий всю черную работу. Центру намного тяжелее – нужно отбирать шайбы, в защите играть»

Российский форвард «Тампы» набрал больше очков в прошлом регулярном чемпионате (144 против 140), но «Харт Трофи» по итогам сезона отдали игроку «Колорадо».

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