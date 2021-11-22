Атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно «с вероятностью 90%», заявил в интервью РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, командовавший в то время Северным флотом.