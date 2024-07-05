Компания Caterham выпустила спорткар с деталями от военного вертолета

Родстер RAF 360 построен в единственном экземпляре и будет продан через аукцион Collecting Cars. Все вырученные средства — по предварительным расчетам, 100 тысяч фунтов стерлингов, — передадут благотворительному фонду RAF Benevolent Fund, которые помогает ветеранам Королевских ВВС Великобритании.