В чем разница между салями и сервелатом

ОТВЕЧАЕТ ВИТАЛИЙ ТИХОНОВ — ШЕФ И СПЕЦИАЛИСТ ПО ВСЯКОГО РОДА КОЛБАСАМ И КОЛБАСКАМ Колбасный мир удивительный и сложный: тут и названия, и происхождение, и фантазии производителей, и состав, и технологии и традиции.
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