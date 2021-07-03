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С чем носить цветочный принт?

С чем носить цветочный принт?

Одним из главных трендов этого сезона дизайнеры объявили цветочный принт. Долгое время этот романтичный узор занимает уверенную позицию на модных подиумах и страницах глянцевых журналов.

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