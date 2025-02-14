Россиянам объяснили, как выявить плохой отель по отзывам

Нужно изучить отзывы на нескольких платформах Перед бронированием отеля важно изучить отзывы, но стоит помнить, что не все из них достоверны, сообщила РИАМО руководитель PR-департамента отеля Palmira Garden Юлия Морозова.
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