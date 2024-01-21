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Три рейса задержали в аэропорту Санкт-Петербурга 21 января

Три рейса задержали в аэропорту Санкт-Петербурга 21 января

В международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге задержали три рейса в ночь на 21 января.Как пишет Фонтанка, в аэропрту северной столицы есть признаки режима «Ковер» - когда из-за внешних признаков опасности запрещены вылеты и посадки самолетов.

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