Три рейса задержали в аэропорту Санкт-Петербурга 21 января

В международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге задержали три рейса в ночь на 21 января.Как пишет Фонтанка, в аэропрту северной столицы есть признаки режима «Ковер» - когда из-за внешних признаков опасности запрещены вылеты и посадки самолетов.