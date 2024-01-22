Киев откажет всем россиянам в получении украинского гражданства

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 22 января, заявил, что даже после принятия закона о множественном гражданстве получить украинский паспорт россияне все равно не смогут, – сообщают украинские СМИ.
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