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Киев откажет всем россиянам в получении украинского гражданства

Киев откажет всем россиянам в получении украинского гражданства

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 22 января, заявил, что даже после принятия закона о множественном гражданстве получить украинский паспорт россияне все равно не смогут, – сообщают украинские СМИ.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Да надо быть просто  УМАЛИШЕННЫМ  что бы  проситьса в гражданство   НАЦИСТОВ ....!!!
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20 час.

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