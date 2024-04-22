Краснов предложил генпрокурору ОАЭ создать группу для борьбы с преступностью

Генпрокурор России Игорь Краснов провел встречу в Москве со своим коллегой из ОАЭ Хамадом Саифом Аль-Шамси и предложил ему создать постоянную рабочую группу для решения актуальных проблем борьбы с преступностью.
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