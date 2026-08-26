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Южная Корея разочаровала Зеленского

Южная Корея разочаровала Зеленского

Власти Южной Кореи снова отказались предоставлять Украине ракеты-перехватчики для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также другие виды вооружений, которые потребовал у Сеула Владимир Зеленский Фото: © commons.

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