В жизни вождя СССР, как принято считать, было много тайн. И уж тем более, они должны сопровождать отношения Иосифа Виссарионовича со своими спецслужбами.
Сталин, спецслужбы и шпионы Запада
Комментарии
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Анфиса Иванова
Господи, ну вот интереснейшая инфопмация.... Но какой же топорный язык у рассказчика...!
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1 н.
Светлана Рыбчинская
Aнатолий Райков
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А Путина за что прилепили к этим козлам?!Осторожно,г.Райков-за вами уже следят!🤔
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1 н.
Aнатолий Райков
Светлана Рыбчинская
А Путина за что прилепили к этим козлам?!Осторожно,г.Райков-за вами уже следят!🤔
ВВП приемник Ельцина.
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1 н.
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