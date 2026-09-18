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Мы из Советского Союза

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Сталин, спецслужбы и шпионы Запада

Сталин, спецслужбы и шпионы Запада

В жизни вождя СССР, как принято считать, было много тайн. И уж тем более, они должны сопровождать отношения Иосифа Виссарионовича со своими спецслужбами.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Господи, ну вот интереснейшая инфопмация....  Но какой же топорный язык у рассказчика...!
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1 н.
Светлана Рыбчинская
Aнатолий Райков
Фото
А Путина за что прилепили к этим козлам?!Осторожно,г.Райков-за вами уже следят!🤔
Ответить
1 н.
Aнатолий Райков
Светлана Рыбчинская
А Путина за что прилепили к этим козлам?!Осторожно,г.Райков-за вами уже следят!🤔
ВВП приемник Ельцина.
Ответить
1 н.