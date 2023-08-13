Новая песня "запорожская" для "наёмников": Заходи в отель "Сalifor..." Нет! Не так. "Заходи в отель "Reikartz"!

это вид на отель "Калифорния." Многим вспоминается старая -старая классная и "классическая" песенка про отель "Калифорния" и её навязчивый приятный мотив, в вечернее время суток особенно.
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