Паника среди беглецов из России. Отказников всё больше, тыкают в Меморандум и высылают. Схватки иноагентов

Российские беженцы негодуют против миграционных ограничений в странах ЕС, включая США. Денежная помощь сокращена, вновь прибывших за период СВО в 90% случаев не принимают вовсе, их отправляют назад под вымышленными предлогами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии