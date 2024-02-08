Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Балу -
    Здесь они тоже не нужны... От слова совсем...Паника среди бегл...
  • Андрей Якобюк
    а нах они нам здесь, на границе отбирать Российские паспорта и пошли нах. А вот если захотят искупить, вперед на 0 на...Паника среди бегл...
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Паника среди беглецов из России. Отказников всё больше, тыкают в Меморандум и высылают. Схватки иноагентов

Паника среди беглецов из России. Отказников всё больше, тыкают в Меморандум и высылают. Схватки иноагентов

Российские беженцы негодуют против миграционных ограничений в странах ЕС, включая США. Денежная помощь сокращена, вновь прибывших за период СВО в 90% случаев не принимают вовсе, их отправляют назад под вымышленными предлогами.

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Комментарии
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Вик Норд
&lt;&lt;Потому что на Западе с голоду не умрешь, можно пропитаться на худой конец списанными продуктами, которые оставляют в специальных контейнерах за супермаркетами.Но чем эта жизнь будет отличаться от прежней&gt;&gt; -А что сучара,ты в России(в СССР) по помойкам шарился?
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7 час.
Андрей Якобюк
а нах они нам здесь, на границе отбирать Российские паспорта и пошли нах. А вот если захотят искупить, вперед на 0 на СВО
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3 час.
Балу -
Здесь они тоже не нужны... От слова совсем...
Ответить
3 час.

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