Паника среди беглецов из России. Отказников всё больше, тыкают в Меморандум и высылают. Схватки иноагентов

Вик Норд

<<Потому что на Западе с голоду не умрешь, можно пропитаться на худой конец списанными продуктами, которые оставляют в специальных контейнерах за супермаркетами.Но чем эта жизнь будет отличаться от прежней>> -А что сучара,ты в России(в СССР) по помойкам шарился?