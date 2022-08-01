Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело после взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, произошедшего накануне, 31 августа.
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