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ХК "Сибирь" порадовал болельщиков долгожданной победой в последней домашней игре 2024 года

ХК "Сибирь" порадовал болельщиков долгожданной победой в последней домашней игре 2024 года

Новосибирские хоккеисты обыграли соперников из "Адмирала" со счётом 4:2.В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 23 декабря 2024 года в Новосибирске команда "Сибирь" одержала победу над "Адмиралом" из Владивостока.

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