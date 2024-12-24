ХК "Сибирь" порадовал болельщиков долгожданной победой в последней домашней игре 2024 года

Новосибирские хоккеисты обыграли соперников из "Адмирала" со счётом 4:2.В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 23 декабря 2024 года в Новосибирске команда "Сибирь" одержала победу над "Адмиралом" из Владивостока.
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