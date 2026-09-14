В штате Южная Каролина поддержали слияние двух железнодорожных компаний

Письмо в поддержку предлагаемого слияния компаний Union Pacific и Norfolk Southern написал председателю совета по наземному транспорту США Патрику Фуксу губернатор Южной Каролины республиканец Генри Макмастер, сообщил 13 сентября сайт Just the News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым