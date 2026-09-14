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В штате Южная Каролина поддержали слияние двух железнодорожных компаний

В штате Южная Каролина поддержали слияние двух железнодорожных компаний

Письмо в поддержку предлагаемого слияния компаний Union Pacific и Norfolk Southern написал председателю совета по наземному транспорту США Патрику Фуксу губернатор Южной Каролины республиканец Генри Макмастер, сообщил 13 сентября сайт Just the News.

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