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Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается

Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Почти 70% американцев считают, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается, подобное мнение высказывалось большинством только в кризисный 2008 год, свидетельствуют данные совместного опроса Ipsos и ABC News.

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