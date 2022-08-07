Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Почти 70% американцев считают, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается, подобное мнение высказывалось большинством только в кризисный 2008 год, свидетельствуют данные совместного опроса Ipsos и ABC News.