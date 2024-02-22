Около 9 тыс. рабочих мест создадут в столице в рамках масштабных инвестпроектов

Инвесторы возведут вторую очередь технопарка и важные для столицы производства стройматериалов, продуктов питания, оборудования, одежды и другой продукции в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП).
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