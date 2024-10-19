Новый взгляд на молекулу BMP: путь к лечению нейродегенеративных заболеваний

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Cell, ученые из Института Слоана-Кеттеринга и Медицинского института Говарда Хьюза сделали значительный шаг в понимании роли молекулы бис(моноацилглицерин)фосфата (BMP) в мозге.
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