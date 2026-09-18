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Иркутск Сегодня

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Мэр Иркутска проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва стартовали в России в пятницу, 18 сентября 2026 года.

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