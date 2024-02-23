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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Vasya Run: Ghetto Gopnik – экшен, посвященный паркуру и уличным субкультурам, получил п...

Vasya Run: Ghetto Gopnik – экшен, посвященный паркуру и уличным субкультурам, получил п...

Vasya Run: Ghetto Gopnik – экшен, посвященный паркуру и уличным субкультурам, получил первый трейлер и подробностиСегодня игра Vasya Run: Ghetto Gopnik от российских разработчиков получила первые скриншоты, геймплейный трейлер и страницу в Steam.

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