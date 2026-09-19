Seasia Stats: в 2025–2026 годах 59% русских семей заведут кошек

Россия вышла на первое место в мире по числу семей с кошками. Согласно данным Seasia Stats за 2025–2026 годы, 59% русских семей держат хотя бы одну кошку.
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