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МИД России: Западу пора задаваться вопросом о безопасности гражданского авиасообщения на фоне поставок ПЗРК и ПТРК Украине

МИД России: Западу пора задаваться вопросом о безопасности гражданского авиасообщения на фоне поставок ПЗРК и ПТРК Украине

Западным государствам пора задаваться вопросом о безопасности гражданских авиационных перевозок на фоне передачи киевской стороне ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы) и ПТРК (противотанковые ракетные комплексы).

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