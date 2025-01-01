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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продолжение аниме “Непутевый ученик в школе магии” будет полнометражкой. “Н...

Продолжение аниме “Непутевый ученик в школе магии” будет полнометражкой. “Н...

Продолжение аниме “Непутевый ученик в школе магии” будет полнометражкой. “Наследование Ёцуба” покажут будущей зимойАвторы аниме-адаптации ранобэ “Непутевый ученик в школе магии” (Mahouka Koukou no Rettousei) сообщили о том, что анонсированное после финала третьего сезона продолжение будет не сериалом, а полнометражным фильмом.

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