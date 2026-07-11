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Подглядывая за участницами конкурса «Мисс Вселенная» 50-х годов

Подглядывая за участницами конкурса «Мисс Вселенная» 50-х годов

Они перемигиваются, поправляют одежду, корчат милые гримаски, переодеваются, заигрывают со зрителями, терпеливо ждут решения жюри, искренне радуются победе… На этих непостановочных фотографиях, сделанных корреспондентами журнала Life в 50-е годы, участницы конкурсов «Мисс Вселенная» такие живые и непосредственные, а их красота так естественна и притягательна.

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