Подглядывая за участницами конкурса «Мисс Вселенная» 50-х годов

Они перемигиваются, поправляют одежду, корчат милые гримаски, переодеваются, заигрывают со зрителями, терпеливо ждут решения жюри, искренне радуются победе… На этих непостановочных фотографиях, сделанных корреспондентами журнала Life в 50-е годы, участницы конкурсов «Мисс Вселенная» такие живые и непосредственные, а их красота так естественна и притягательна.