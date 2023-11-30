Башня с яйцами: как Сальвадор Дали превратил сгоревшее здание в шедевр архитектуры

Продолжаем наше путешествие по Театру-музею Сальвадора Дали в испанском Фигерасе. В этой статье я рассказывал о ювелирных шедеврах гениального художника, а сегодня мы с вами отправимся на основную экспозицию.
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