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Телеканал «Моя Планета»

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  • Анастасия Гончарова
    и растеретьОказывается, знам...
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    да насратьОказывается, знам...
  • Sergiy Che
    Вы фигню пишете - то что можно в неделю русскому, уничтожит за год американского индейца или наших якутов - бурятов! ...А вот это интерес...

Башня с яйцами: как Сальвадор Дали превратил сгоревшее здание в шедевр архитектуры

Башня с яйцами: как Сальвадор Дали превратил сгоревшее здание в шедевр архитектуры

Продолжаем наше путешествие по Театру-музею Сальвадора Дали в испанском Фигерасе. В этой статье я рассказывал о ювелирных шедеврах гениального художника, а сегодня мы с вами отправимся на основную экспозицию.

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