Противник бьёт по Москве и Московской области Противник методично и целенаправленно, без снижения интенсивности, наносит удары по Москве и Московской области.
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Противник бьёт по Москве и Московской области Противник методично и целенаправленно, без снижения интенсивности, наносит удары по Москве и Московской области.
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