В Шурышкарском районе новые здания аэропортов приняли первых пассажиров

Из Салехарда 10 октября полетели первые вертолеты в райцентр и село Овгорт. С воскресенья, 16 октября, винтокрылые машины начнут выполнять межмуниципальные маршруты из села Мужи в Шурышкары и Азовы с пересадками в Восяхово и Горках соответственно.