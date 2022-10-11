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В Шурышкарском районе новые здания аэропортов приняли первых пассажиров

В Шурышкарском районе новые здания аэропортов приняли первых пассажиров

Из Салехарда 10 октября полетели первые вертолеты в райцентр и село Овгорт. С воскресенья, 16 октября, винтокрылые машины начнут выполнять межмуниципальные маршруты из села Мужи в Шурышкары и Азовы с пересадками в Восяхово и Горках соответственно.

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