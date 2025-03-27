Игрок "Вашингтона" Уилсон сравнил погоню Овечкина за Гретцки с туром рок-звезды

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон похвалил российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина за то, как он справляется с давлением в погоне за "вечным" снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки.
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