По поводу выборов. Раньше считала, что предвыборное время - благоприятная пора, чтобы донести чаяния горожан.
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По поводу выборов. Раньше считала, что предвыборное время - благоприятная пора, чтобы донести чаяния горожан.
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