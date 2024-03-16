Военный рассказал об особенностях сбитого реактивного беспилотника ВСУ

Российские системы ПВО очень эффективно работают по реактивным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ту-141 «Стриж», рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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