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Военный рассказал об особенностях сбитого реактивного беспилотника ВСУ

Военный рассказал об особенностях сбитого реактивного беспилотника ВСУ

Российские системы ПВО очень эффективно работают по реактивным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ту-141 «Стриж», рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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