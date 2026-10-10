«Тоттенхэм» отправится на сбор в Испанию, чтобы улучшить взаимодействие игроков и преодолеть неудачный старт сезона. Команда Де Дзерби идет последней в АПЛ

«Тоттенхэм» проведет тренировочный сбор в Испании после матча с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает BBC, главный тренер лондонцев Роберто Де Дзерби решил организовать сбор в Марбелье, чтобы улучшить взаимодействие игроков и помочь команде преодолеть неудачный старт сезона.