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«Тоттенхэм» отправится на сбор в Испанию, чтобы улучшить взаимодействие игроков и преодолеть неудачный старт сезона. Команда Де Дзерби идет последней в АПЛ

«Тоттенхэм» проведет тренировочный сбор в Испании после матча с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает BBC, главный тренер лондонцев Роберто Де Дзерби решил организовать сбор в Марбелье, чтобы улучшить взаимодействие игроков и помочь команде преодолеть неудачный старт сезона.

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