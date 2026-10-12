«Возвращение к Анкориджу»: зачем украинская делегация прибыла в Майами

Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией 9 октября в США и обсудят новые идеи по урегулированию конфликта, сообщает Reuters.
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Почему они спокойно разьезжают по Украине???? Чтобы было о чем писать???