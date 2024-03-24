Отстоять независимость 853 год до н.э. Ближний Восток В начале 853 года до н.э. отборная, отлично обученная, имеющая большой боевой опыт, насчитывающая десятки тысяч воинов (1), армия Ассирии под руководством воинственного Шульману-ашареда III (2) выступила на завоевание Южной Сирии, Финикии и Палестины.
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