Куин Снайдер, Кенни Эткинсон и Чарльз Ли претендуют на пост главного тренера «Атланты»

«Атланта» уволила Нэйта Макмиллана с поста главного тренера. Генеральный менеджер «Хоукс» Лэндри Филдс подтвердил, что на вакантный пост претендует экс-тренер «Юты» Куин Снайдер.
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