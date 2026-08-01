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Крикунов о Кузнецове: «Неплохо сыграл за «Салават», но его не оставили – это о чем-то говорит. Не знаю, возьмет ли его кто-то с учетом всех заслуг в кавычках»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мыслями о том, сможет ли нападающий Евгений Кузнецов подписать контракт в КХЛ после ухода из « Салавата Юлаева ».

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